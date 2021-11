Die Macher von „Menschen in Zweibrücken“, einem in der Coronakrise entstandenen Internetportal, haben zum zweiten Mal einen digitalen Adventskalender gebastelt. Ab Samstag kann man jeden Tag bis zum 6. Januar ein Türchen anklicken und einen Gospelsong, Chorgesang, ein Musical, ein Orgelstück oder etwas Jazziges hören, ein Puppenspiel sehen oder eine Bastelanleitung finden. „Über 150 Leute haben mitgewirkt, von Homburg bis Rieschweiler“, erzählt Gerhard Schmidt, Initiator von „Menschen in Zweibrücken“, einem Portal, das in tristen Zeiten vor allem Freude und Zuversicht bringen will. Zu finden ist es im Internet unter menscheninzweibruecken.de.

