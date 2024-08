Am Montag, 5. August, startet auf der A6 bei St. Ingbert eine Wanderbaustelle. Autofahrer müssen sich auf Staus und Verkehrsstörungen einstellen.

Wie die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung berichtet, werden ab Montag bis voraussichtlich 5. September immer wieder Teilabschnitte der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und St. Ingbert-West. Letztere Anschlussstelle ist die Abfahrt in Richtung Universität. Während der Baustelle werden die Strecken je auf eine Spur verringert. Gearbeitet wird laut Autobahn GmbH jeweils montags bis freitags, in Fahrtrichtung Saarbrücken jeweils von 8.30 bis 15 Uhr, in Fahrtrichtung Mannheim zwischen 9 und 13.30 Uhr. So sollen die Auswirkungen auf den Berufsverkehr möglichst gering ausfallen, schreibt die Autobahn GmbH. Dennoch: Staus und Verkehrsstörungen werden womöglich nicht ausbleiben, Autofahrer sollen entsprechend mehr Zeit für ihre Routen einplanen. Zudem ist die Auffahrt St. Ingbert West in Fahrtrichtung Mannheim am 5. September voll gesperrt. Der Verkehr wird dann über die Anschlussstelle St. Ingbert-Mitte umgeleitet.