Ab Montag, 7. März, werden die Stadt Homburg und der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) an der vielbefahrenen Robert-Bosch-Straße (L 118 ) eine neue Fußgängerampel errichten und Gehwege sanieren. Gebaut wird auf der Strecke vom Ortsausgang Homburg-Erbach in Richtung Jägersburg im an der Einmündung des Vogelbacher Wegs, teilt die Stadt Homburg mit.

Neben dem Bau der neuen Fußgängerampel werden die Anschlüsse des Vogelbacher Wegs an die L118 und die Gehwege saniert. Die Gehwege erhalten über eine Länge von 80 Meter Hochbordsteine und Rinnenplatten. Die Fahrbahn im Vogelbacher Weg wird ebenfalls erneuert.

Wegen der Bauarbeiten wird die vielbefahrene Strecke teilweise gesperrt. Die Länge der Einengung auf der L 118 beträgt etwa 60 Meter. Der Verkehr auf der L118 wird an der Einmündung Vogelbacher Weg halbseitig mit einer Drei-Wege-Ampel geregelt, so dass die Zufahrt zum Gewerbegebiet am Vogelbacher Weg offen bleibt.

Der Anschluss des Wohngebiets an die L118 wird für die Dauer der Baustelle ab dem Erbacher Ortsausgang gesperrt. Die L118 kann vom Wohngebiet aus über die Grünewaldstraße erreicht werden. Die Straße Vogelbacher Weg in Homburg-Erbach ist vom Abgang Simonstraße bis Ortsende während der Baumaßnahme nur als Sackgasse befahrbar.

Gebaut werde in zwei aufeinander folgenden Bauabschnitten. Die Verkehrsführung mit der Drei-Wege-Ampel bleibt in beiden Abschnitten bestehen, so die Stadtverwaltung. Die Baustelle werde etwa acht Wochen dauern. Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten Ende April abgeschlossen sein werden.

Die Stadt Homburg und der LfS rechnen während der Hauptverkehrszeiten mit Staus. Die Stadtverwaltung empfiehlt, auf verkehrsarme Zeiten auszuweichen und mehr Fahrzeit einzuplanen.