Vom kommenden Montag, 15. April an, muss man eine Umleitung fahren, wenn man zur Uniklinik möchte. Dann ist die Kirrberger Straße ab der Ecke Untere Allee (dort, wo früher die Bäckerei Schäfer war und jetzt eine Filiale der Bäckerei „Brot & Sinne“ ist) für drei Wochen halbseitig gesperrt. Betroffen ist die Spur, die zur Uniklinik führt. Die Sperrung soll laut Homburger Pressestelle voraussichtlich bis zum 3. Mai dauern. Die Umleitung führt über die Untere Allee in die Robert-Koch-Straße, weiter in die Virchowstraße und von dort zurück in die Kirrberger Straße. Umleitungsschilder würden aufgestellt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Stadtwerke, die in der Kirrberger Straße einen neuen Wasseranschluss verlegt.