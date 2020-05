Weil ab Montag weitere Kinder zur Schule gehen, gilt ab nächster Woche im Landkreis Südwestpfalz und in der Stadt Zweibrücken wieder der Busfahrplan für Schultage. Im Zweibrücker Land galt seit Mitte März der Ferienfahrplan, und nach 18 Uhr fuhren keine Busse mehr. Die Stadtbusse fuhren nur nach einem Rumpffahrplan. Gestrichen waren die Anruf-Sammel-Taxis, die ab Montag auch wieder nach dem regulären Plan fahren. Ausgenommen sind im Landkreis die Nachtschwärmerfahrten. Je Ruf-Taxi-Fahrt werden auch höchstens zwei Fahrgäste befördert. Sowohl in den Bussen als auch in den Anruf-Sammel-Taxis müssen die Fahrgäste Gesichtsmasken tragen. Das teilten Stadt- und Kreisverwaltung mit.

Bei Fragen zu den Bussen und den Anruf-Sammel-Taxis im Kreis Südwestpfalz hilft die Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 06331/809-243 während der üblichen Öffnungszeiten. Näheres zu den Stadtbussen findet man im Internet unter stadtbus-zw.de. Außerdem findet man die Fahrplanauskunft für die Pfalz und den gesamten Verkehrsverbund unter vrn.de.