Auf der Autobahn 8 bei Neunkirchen muss Anfang nächster Woche mit Staus gerechnet werden. In Fahrtrichtung Neunkirchen/ Luxemburg kündigt die deutsche Autobahn GmbH für Montag und Dienstag, 11. und 12. Mai, jeweils 8 bis 13.30 Uhr, die Sperrung einer der beiden Fahrspuren zwischen Wellesweiler und Neunkirchen-Oberstadt an. Hintergrund seien die laufenden Bauarbeiten im Bereich der Kasbruchtalbrücke der A8 in Höhe des Neunkircher Schwimmbades „Lakai“.