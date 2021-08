Rund 25 750 Zweibrücker können bei der Bundestagswahl über die Zusammensetzung des Parlamentes mitbestimmen. Am Wahlsonntag, 26. September, öffnen 34 Wahllokale im Stadtgebiet. Die Briefwahl startet aber schon am kommenden Montag – und damit die Stimmabgabe.

Noch bevor die Wahlbenachrichtigungen am 3. September, Freitag kommender Woche, an die Zweibrücker Haushalte verschickt werden und spätestens drei, vier Tage danach in den Briefkästen liegen sollten, kann im Kultur Café hinter der Stadtbücherei, vom Parkplatz der Uhlandstraße neben dem Rathaus zugänglich, gewählt werden. Denn: Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder glaubhaft machen kann, dass der wahlberechtigt ist, der kann von kommendem Montag, 30. August, an vor Ort briefwählen. Der Antrag kann im Briefwahlbüro gestellt werden, die Unterlagen werden dort umgehend ausgestellt und ausgehändigt – dann kann gleich angekreuzt werden. Zwei Wahlkabinen – eine mehr als bei der Landtagswahl im März – werden im Kultur Café aufgebaut. „Mitzubringen ist nur der Personalausweis“, sagt Alessa Buchmann, die für die Organisation der Bundestagswahl zuständige Zweibrücker Hauptamtsleiterin. Wer gleich am Montag per Brief wählt, stimmt also vier Wochen vorm Wahlsonntag ab.

Diesmal ein Drittel Briefwähler?

Das Wahllokal für die Briefwahl ist von kommenden Montag an bis zum Freitag, 24. September geöffnet. Zu folgenden Zeiten: Montag bis Mittwoch 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr.

5274 Zweibrücker hatten bei der Bundestagswahl vor vier Jahren per Brief gewählt. Gut ein Viertel aller Wähler. Nach den Erfahrungen der Landtagswahl in diesem Jahr, als die Zahl der Briefwähler auch wegen Corona-Sorgen und Meidung von Andrang in den Wahllokalen sprunghaft angestiegen war, rechnet man bei der Stadt diesmal mit deutlich mehr, mit etwa 8000. Die eingegangenen Stimmzettel werden auf acht Briefwahllokale verteilt, 2017 waren es nur fünf.

Das Gros der Anträge zur Briefwahl wird mit dem Eintreffen der Wahlbenachrichtigungen nach dem 3. September erwartet. Die Anträge, das betont Alessa Buchmann, können nur schriftlich gestellt werden, allerdings auf verschiedenen Wegen: postalisch über den Vordruck der Wahlbenachrichtigung, per Fax an die Nummer 06332/871120, per E-Mail an wahlen@zweibruecken.de und vom kommenden Montag an auch online über die landesweite Plattform Oliwa (Onlinewahlscheinantrag). Persönliche, schriftliche Antragstellung im Kultur Café und Mitnahme der Stimmzettel plus Briefwahlunterlagen ist natürlich möglich.

Die Stadtverwaltung hat Informationen zur Briefwahl und auch andere zur Bundestagswahl 2021 auf ihrer Internetseite zur Bundestagswahl zusammengestellt.

Auch Wähler aus Kanada

Dass die Wahlbenachrichtigungen an die Zweibrücker erst Anfang September versandt werden, liegt übrigens nicht in der Hand der Stadtverwaltung und auch nicht bei der Kreiswahlleiterin für den Bundestagswahlkreis 210, Landrätin Susanne Ganster. Sie folgt einer vom Landeswahlleiter vorgegebenen Reihenfolge.

Einige Wahlbenachrichtigungen wurden übrigens doch schon verschickt, und zwar lange voraus: an wahlberechtigte, im Ausland lebende Zweibrücker. „Die meisten sind über die Grenze nach Frankreich gezogene Zweibrücker, aber es gibt auch Fernlebende, in den USA, Kanada, Mexiko“, berichtet Alessa Buchmann.

130 junge Erstwähler

1173 junge Zweibrücker sind eingeladen, erstmals den Bundestag zu wählen. Sie erreichten in den vergangenen vier Jahren das Wahlalter von 18 Jahren. 130 junge Zweibrücker sind Erstwähler. Sie feierten ihren 18. Geburtstag nach der Landtagswahl am 14. März.