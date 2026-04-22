Im Gebäude Hauptstraße 100 an der Ecke Schwarzbach/Fußgängerzone steht ein Wechsel bevor. Zwei Rechtsanwälte gehen, zwei Kinderärztinnen kommen.

Seit Jahrzehnten war die Hauptstraße 100 die Adresse der Rechtsanwaltskanzlei Wolfgang Knerr und Ralph Rau. Nun steht ein Wechsel bevor: Ab 1. Juli werden in den bisherigen Kanzleiräumen im zweiten Obergeschoss des früheren Elektro-Lanninger-Gebäudes am Schwarzbach die Kinderärztinnen Sabine Moser und Anette Koschela praktizieren. Zurzeit werden die rund 200 Quadratmeter umfassenden Räume umgebaut und renoviert.

Sabine Moser und Anette Koschela sind momentan noch zusammen mit Nicole Rübelt in der Gemeinschaftspraxis in der Gutenbergstraße. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Kinderärztinnen künftig getrennte Wege gehen. Während Rübelt in der Gutenbergstraße bleibt, wollen Koschela und Moser umziehen in eine eigene Praxis. Ursprünglich war dafür die Weiße Kaserne vorgesehen. Dann sei aber klar geworden, dass die Räume dort nicht zum 1. Juli fertig werden, wie Anette Koschela erzählt. Nach erneuter intensiver Suche hätten sie und Moser sich dann für die Hauptstraße 98-100 entschieden.

Handwerker arbeiten „mit Volldampf“

Aus der alteingesessenen Rechtsanwaltskanzlei soll nun bis Ende Juni eine moderne Kinderarztpraxis werden, Name: KJmed, Praxis für Kinder- und Jugendmedizin. „Es gibt noch sehr viel zu tun, der Umbau ist kein Pappenstiel“, sagt Koschela. Wände würden rausgerissen und anderswo neu hochgezogen, die Raumaufteilung werde komplett anders, IT und Infrastruktur müssen installiert werden, und es gebe viele bauliche Auflagen, „das geht von Türbreiten bis zum barrierefreien Zugang“. Der Bauantrag sei bei der Stadt eingereicht, und die Handwerker „mit Volldampf“ bei der Sache. „Ich bin sicher, dass alles fertig wird zum 1. Juli, und ich freue mich auf die neue Praxis“, so Koschela.

Neben Sabine Moser, die in der neuen Praxis halbtags arbeiten wird, wird laut Koschela noch eine junge Kollegin sukzessive einsteigen. Eine Homepage hat die neue Praxis auch schon: kjmed-zw.de. Hier können ab Juni Termine vereinbart werden.

Anwalt Knerr geht mit Wehmut

50 Jahre lang, seit 1976, habe er in der Kanzlei in der Hauptstraße 100 „immer am selben Schreibtisch gesessen“, erzählt Rechtsanwalt Wolfgang Knerr. Aufgebaut wurde sie einst von Rechtsanwalt Karlheinz Rau, der später eine Sozietät mit seinem Sohn Ralph Rau und Wolfgang Knerr gründete. Als Karlheinz Rau 1993 aus Altersgründen ausschied, wurde die Kanzlei nur noch von Ralph Rau und Wolfgang Knerr betrieben. Seit Anfang dieses Jahres ist auch damit Schluss.

Ausschlaggebend war laut Knerr das Alter beider Partner, bei ihm persönlich seien noch gesundheitliche Probleme dazugekommen. Ralph Rau sei in den Ruhestand gegangen. Er selbst, Knerr, betreue an seiner Privatadresse noch einige Klienten. „Die Kanzlei in der Hauptstraße 100 nach so langer Zeit zu verlassen, das war schon ein großer Einschnitt“, sagte Knerr mit etwas Wehmut. Er freue sich aber, dass mit der Kinderarztpraxis dort nun eine gute Einrichtung einziehe.