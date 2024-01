In knapp zwei Wochen, am 3. Februar, findet wieder der allmonatliche Flohmarkt in Homburg rund ums Forum statt. Wer dort selbst etwas verkaufen möchte, kann sich ab jetzt einen Standplatz buchen. Das teilt die Pressestelle mit. Der Homburger Flohmarkt ist der größte in der Region. Es gibt eine Neuerung beim Buchen: Man muss sich wieder einen festen Standplatz buchen; beim Januar-Flohmarkt gab es noch freie Platzwahl. Einen Standplatz kann man online unter ticket-regional.de/homburg oder vor Ort in der Tourist-Info am Kreisel in der Talstraße 57a werktags ab 9 Uhr buchen. Ab Februar gelten laut Pressestelle auch die Buchungen der Dauermieter, die sich bereits ihre Standplätze fürs ganze Jahr gesichert haben.