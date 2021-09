Die hauptamtliche städtische Beigeordnete Christina Rauch darf sich darüber freuen, dass sie ab Januar mehr Geld bekommt. Der Hauptausschuss hat am Mittwoch der Höherstufung von der Besoldungsgruppe A15 in A16 geschlossen zugestimmt. Der Stadtrat hatte die ehemalige Lehrerin im September 2019 zur Beigeordneten gewählt. Seit Januar 2020 ist sie auf Zeit verbeamtet und in die Besoldungsgruppe A15 eingestuft. Frühestens nach zwei Jahren kann sie höher eingruppiert werden. Der Beschluss fiel am Mittwoch einstimmig. Der Tagesordnungspunkt war eigentlich für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung vorgesehen, aber dann im öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung behandelt worden, weil die Gemeindeordnung dies so vorsieht.