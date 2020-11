Um die Infektionsgefahr durch das Coronavirus für Patienten und Mitarbeiter einzudämmen, schottet sich das Zweibrücker Krankenhaus ab Mittwoch weiter ab. Das Nardini-Klinikum lässt ab sofort Patientenbesuche nur noch in Ausnahmefällen zu. Laut Nardini sind Ausnahmen die Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden sowie bei Geburten. Für Angehörige bestehe die Möglichkeit, während der regulären Dienstzeit telefonisch Auskunft über das Patientenergehen zu bekommen. Dringend benötigte Artikel wie etwa Wäsche oder Pflegemittel können im Krankenhaus an der Pforte abgegeben werden. Wie das Nardini-Klinikum informiert, gelten dieselben Regelungen für die Häuser in Zweibrücken und Landstuhl. Bislang konnte ein Patient von einer bei der Aufnahme zu benennenden Person einmal am Tag für eine Stunde besucht werden.