An diesem Freitag, 26. April, startet um 17 Uhr die Saarbrücker Maikirmes. Auf dem Festplatz der Saarterrassen tummeln sich zwei Wochen lang 55 Spiel- und Fahrgeschäfte und Essensstände. Die Hauptattraktionen sind ein Riesenrad, die Kinderachterbahn „Kunos Farm“, der „Tropical Trip“ oder der „Caribbean Star“. Auch einen Autoscooter gibt es. Die Kinder können eine Märchenwelt erkunden oder auf einem Kinder-Scooter fahren. Parken kann man kostenlos auf den Parkplätzen nahe der Saarterrassen, zum Beispiel in der Käthe-Kollwitz-Straße. An den beiden Familientagen am Donnerstag, 2. Mai und am Freitag, 10. Mai, kosten die Spiel- und Fahrgeschäfte für jeden die Hälfte. Öffnungszeiten: Freitag, 26. April: 17-24 Uhr, montags bis donnerstags sowie am Mittwoch, 1. Mai: 14-23 Uhr. Freitags und samstags sowie am Dienstag, 30. April und am Mittwoch, 8. Mai: 14-24 Uhr. Am Samstag, 11. Mai, gibt es gegen 21 Uhr ein Abschlussfeuerwerk.