Wer im Zweibrücker Stadtteil Ernstweiler wohnt, muss sich ab Freitag nicht wundern, wenn vom Nachbarort Einöd Partygetöse hinüberschallt. Vielleicht sehen die Ernstweilerer aber auch das Feuerwerk – denn das ist Teil der Enedder Kerb. Von diesem Freitag bis Dienstag, 17. September, gibt es rund um den Einöder Dorfplatz Live-Musik, Party und Kerberedd, die am Sonntag um 15 Uhr auf dem Dorfplatz stattfindet. Zwei Stunden vorher steht ein Kerweumzug durchs Dorf an. Eingeläutet wird die Kerb am Freitag ab 20 Uhr mit Live-Musik von den „Konsorten“. Eröffnet wird die Kerb am Samstag ab 18 Uhr von Ortsvorsteher Karl Schuberth mit dem Fassbieranstich. Zwei Stunden später gibt’s Musik von X-Pression, und gegen 22 Uhr ein Feuerwerk. Am Montag ziehen die Straußbuben und -mädchen durchs Dorf, und am Dienstag steht gegen 14 Uhr Kaffee und Kuchen an, bevor die Kerb abends beerdigt wird. Für Kinder wird Entchenangeln und ein Kinderkarussell geboten.