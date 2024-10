Nach der Kerb ist vor der Kerb – was in anderen Orten ein volles Jahr dauert, bedeutet für die St. Ingberter lediglich eine knappe Woche. Den nach der Kerb am vergangenen Wochenende steigt nun ab diesem Freitag, 18. Oktober, die sogenannte Nachkirmes. Drei Tage kann man, bis einschließlich Sonntag, 20. Oktober, auf dem St. Ingberter Marktplatz feiern. Rund 30 Schausteller werden wieder dabei sein. Es gibt zahlreiche Fahrgeschäfte, etwa den Autoscooter, aber auch Kinderkarussells für die Kleinen. Herzhafte und und süße Speisen sind auch am Start.