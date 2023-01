Am 2. Februar entfällt auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Ab Donnerstag muss man in den Zweibrücker Stadtbussen, in den Bussen im Zweibrücker Land, nach Homburg und ins restliche Saarland und in den Zügen nach Saarbrücken und Pirmasens keine Schutzmasken mehr tragen, wie sie in der Corona-Pandemie lange Zeit verpflichtend waren. „Trotzdem empfehlen wir unseren Fahrgästen eigenverantwortlich gerade in der Grippe- und Erkältungssaison auch künftig eine Maske zu tragen, da diese nachweislich vor Infektionen schützt“, schreibt der VRN.