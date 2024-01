Zum Wochenende hin wird die Zweibrücker Stadtbus GmbH erneut bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Tarifbeschäftigten der privaten Omnibusbetriebe zum zweitägigen Warnstreik ab Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr, auf. Der Ausstand soll mit Ende der letzten Schicht am Freitag enden. Wie schon bei den Warnstreiks der vergangenen Wochen sind wieder sämtliche Betriebe und Standorte unter anderem der DB Regiobus Mitte, DB Regiobus Rhein-Mosel und der Stadtbus Zweibrücken GmbH betroffen. Auch der davon betreute Berufspendler- und Schülerverkehr findet ab Donnerstagabend und am Freitag nicht mehr statt. Vom Streikgeschehen ausgenommen sind auch diesmal die Buslinien im Zweibrücker Umland. Mit der Stadtwerke Pirmasens Verkehrs-GmbH ist auch ein kommunaler Betrieb betroffen. Im Saarland streiken im genannten Zeitraum unter anderem die Busse und Bahnen der Saarbrücker Saarbahn, die NVG Neunkircher Verkehrs GmbH und der FSN Fahrzeugservice Neunkirchen mit ihren Subunternehmern. Im laufenden Tarifkonflikt hatten die Stadtbus-Beschäftigten bereits am 15. sowie am 18. und 19. Januar gestreikt.