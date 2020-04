Am Großen Acker in Homburg-Einöd werden derzeit Leitungen der Stadtwerke erneuert. Nun folgt die teilweise Instandsetzung der Fahrbahn. Deshalb wird die Straße ab Donnerstag, 16. April, als Einbahnstraße in Fahrtrichtung der Straße Am Rieselberg eingerichtet. Am folgenden Mittwoch, 22. April, folgen die abschließenden Asphaltierungsarbeiten unter Vollsperrung der Straße. Diese kann nach Abschluss der Arbeiten wieder wie gewohnt befahren werden.