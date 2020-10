Der Hornbacher Kreisel wird ab Dienstag saniert und teilweise gesperrt. Wer zum Wasgau-Markt, nach Mauschbach oder zum Zweibrücker Flugplatz möchte, muss die nächsten vier Wochen eine Umleitung fahren. Von Althornbach in die Ortsmitte Hornbach ist frei, aber der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt, weil dafür nur ein Teil des Kreisels für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung steht. Dieser Abschnitt wird dann im November/Dezember innerhalb von zwei Wochen saniert. Dann gelangt man zwar wieder in alle Richtungen, aber an allen drei Armen stehen dann Ampeln. Während des ersten Bauabschnitts führt die Umleitung über die L 700: über die Brücke übers Hornbachtal Richtung Frankreich und dann kurz vor der Grenze Richtung Hornbach, so dass man die Stadt quasi von oben her erreicht. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember fertig sein. Die Sanierung kostet 260 000 Euro, die Bund und Land tragen. Beauftragt wurde die Firma Eurovia aus Neunkirchen. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mit.