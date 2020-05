Ab Dienstag soll im Katholischen Krankenhaus an der Kaiserstraße jeder Patient wieder Besuch empfangen dürfen. Das hat das Krankenhaus mitgeteilt. Wegen der Corona-Krise waren Besuche in den vergangenen Wochen fast völlig untersagt. Lediglich auf der Palliativstation und bei der Geburtshilfe in Landstuhl wurden Ausnahmen gemacht.

