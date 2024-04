Ab dem kommenden Dienstag, 23. April, wird die Kreuzung Bexbacher Straße/Hasenäckerstraße an der Homburger Ortsdurchfahrt für vier Tage in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wenn man von der Bexbacher Straße, die in der Innenstadt am Homburger Bosch-Werk vorbeiführt, in die Hasenäckerstraße fahren möchte, muss man von der Lappentascherstraße in die Inastraße fahren. Zu den Firmen wie Bosch oder Schaeffler, die sich an der Kreuzung befinden, kommt man während dieser Zeit, teilt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit. Allerdings werde ein Teil der Fahrbahn verengt, da zur gleichen Zeit der Entwässerungsgraben erneuert werde. Grund für die Sperrung sind Instandsetzungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt. Zeitgleich wird die Straße von der Kreuzung Am Zunderbaum/Berlinerstraße bis zur Kreuzung An der Remise/Pappelstraße in Fahrtrichtung Homburg-Mitte erneuert. Dazu sei eine einseitige Sperrung nötig; der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.