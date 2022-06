Am Dienstag, 7. Juni, starten die Vorarbeiten zum anstehenden Ausbau der Bierbacher Ortsdurchfahrt. Dabei werden die Rinnen der Ortsdurchfahrt erneuert, die Straße wird jeweils halbseitig gesperrt, der Verkehr per Baustellenampel geregelt. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau (LFS) berichtet, erstreckt sich das Baufeld auf einer Strecke von rund 1,9 Kilometer, beginnend am Ortseingang aus Lautzkirchen kommend bis zum Ortsausgang in Richtung Wörschweiler. Der Ausbau der Fahrbahn soll in den Schulferien passieren, aufgeteilt auf vier Bauabschnitte. Der Ausbau des jeweiligen Abschnittes läuft unter Vollsperrung der Straße.