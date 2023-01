Das Fashion Outlet Zweibrücken verlängert ab April in den Ferienwochen – Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst Weihnachten – abends seine Öffnungszeit um eine Stunde, bis 20 Uhr. Eine der Änderungen, die der neue Outlet-Chef Uli Nölkensmeier ankündigt. Bei drei Abendveranstaltungen, anknüpfend an die After-Work-Partys, will man es 2023 richtig krachen lassen. Und: Ungeachtet der Diskussionen und anhängiger Gerichtsprozesse sind 14 Verkaufsoffene Sonntage geplant.

Weiteres im ausführlichen Bericht.