Von Patrick Göbel

Wenn man in nächster Zeit in den Wäldern unterwegs ist, kann es vorkommen, dass sich feiner Staub an die Kleidung heftet. Das hat einen Grund: Der Saarforst Landesbetrieb beginnt voraussichtlich am kommenden Montag, 6. Februar mit der Waldkalkung. Dabei wird im Umfeld von Homburg, Blieskastel und den Randgebieten des Zweibrücker Umlands Kalk, also Gesteinsmehl, von Helikoptern abgeworfen, um eine Versauerung der Böden zu verhindern. Der abgeworfene Kalk ist für Menschen und Tiere ungefährlich; man kann ihn einfach ausklopfen, wenn er an der Kleidung haftet.

Durch die Kalkung sollen die Waldbestände geschützt werden: Durch den Kalk werden die Lebensbedingungen für Bodenlebewesen und Baumwurzeln verbessert, teilt die Stadt Homburg mit. Bei den zur Kalkung vorgesehen Waldflächen sind die Böden nicht mehr in der Lage, den durch den Menschen verursachten Säureeintrag zu kompensieren. Der Saarforst Landesbetrieb sagt, der Wald sei „im Stress“; Bäume auf nährstoffarmen Böden hätten es besonders schwer. Nur noch jeder fünfte Baum sei gesund, so der Landesbetrieb.

Im Kirkeler Umfeld soll die Waldkalkung ein bis zwei Wochen nach dem 6. Februar beginnen.