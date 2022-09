Auf der A8 in Richtung Pirmasens steht zwischen den Anschlussstellen Neunkirchen-City und Kohlhof eine Großbaustelle an. Laut Autobahn GmbH soll diese am Dienstag, 4. Oktober, starten und voraussichtlich bis 25. Oktober andauern.

Die Fahrbahn zwischen den beiden Anschlussstellen soll grundlegend erneuert werden. Die Überholspur soll erneuert werden, ebenso die rechte Fahrspur sowie der Standstreifen. Der Asphalt soll in einer Tiefe von 30 Zentimetern und auf einer Länge von rund 5000 Metern erneuert werden. Mehr zum Thema lesen Sie hier