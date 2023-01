Von Patrick Göbel

Ab dem 2. Februar muss man in Bus und Bahn (ÖPNV) keine Maske mehr tragen. Das hat der Ministerrat am Dienstag „aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens sowie der Belegungs- und Hospitalisierungsraten in den saarländischen Krankenhäusern“ entschieden, schreibt das saarländische Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte Gesundheitsminister Magnus Jung die Lockerung der Maskenpflicht schon angekündigt.

Die neue Corona-Verordnung gilt ab 2. Februar bis zum 4. März. Dann muss man auch keine Maske mehr in Gemeinschaftsräumen von Obdachlosenunterkünften oder Asyl-Unterkünften mehr tragen. Außerdem muss man dann, wenn man negativ getestet wurde, draußen keine FFP2-Maske mehr tragen. Die Bundesregelungen und die Regelungen des Musterhygieneplans in Schulen blieben zunächst bestehen, so das Gesundheitsministerium.