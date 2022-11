Die Autobahn bei Zweibrücken wird am zweiten Dezemberwochenende nun doch nicht voll gesperrt. Am Mittwoch teilte die deutsche Autobahn GmbH mit, dass die angekündigten Bauarbeiten auf der A8 zwischen Ernstweiler und Einöd verschoben würden. Die stählernen Unterkonstruktionen für die neuen Hornbachbrücke ließen sich nach derzeitiger Planung erst im Januar 2023 ausführen. Mandy Burlaga, Sprecherin der Autobahn GmbH: „Vor diesem Hintergrund entfällt die für das zweite Dezemberwochenende angekündigte Vollsperrung.“ Stehe der neue Termin für die Bauarbeiten fest, werde darüber öffentlich informiert. Im Zuge des Neubaus der Hornbachbrücke bis Mitte 2023 hätte die Autobahn über den dritten Advent von Samstagmorgen bis Montagfrüh in beide Richtungen voll gesperrt werden sollen. Das ist nun hinfällig.