Am Mittwoch, den 5. Januar, beseitigt die Autobahn GmbH des Bundes auf der A 8 zwischen dem Autobahndreieck Friedrichsthal und der Anschlussstelle Elversberg in Höhe der Sulzbachtalbrücke einen Schaden beheben, der durch den Brand eines havarierten Lastwagens auf der Überholspur und der mittleren Fahrspur entstanden ist.

Während der Instandsetzung werden beide Spuren in Fahrtrichtung Pirmasens ab 9 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird einstreifig an der Baustelle vorbei geleitet, so ein Sprecher. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten muss der neue Belag aushärten und ist einige Stunden nicht befahrbar. Während dessen bleibt die einstreifige Verkehrsführung bestehen, auch wenn keine Bauarbeiten mehr zu beobachten sind. Vor dem einsetzenden Berufsverkehr am Donnerstagmorgen soll die Baustelle vollständig abgeräumt werden. Dennoch sind Verkehrsstörungen zu erwarten.