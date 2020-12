Ein Schwerverletzter, hoher Sachschaden und lange Staus sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, 3. Dezember, auf der A8 bei Bildstock/Maybach. Laut Polizei ist gegen 10 Uhr ein Lastzug aus Bayern in Fahrtrichtung Zweibrücken gegen ein Anhängergespann der Autobahnmeisterei geprallt, das dort zur Absicherung einer Baustelle geparkt war. Beide Zugfahrzeuge und ihre Anhänger wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei war nicht mit Personen besetzt, doch der 46-jährige Lasterfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Lkw-Wrack geborgen werden. Er erlitt

Platzwunden am Bein und wohl ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Mann liegt stationär im Krankenhaus. Neben Polizei und Feuerwehr waren ein Rettungshubschrauber und weitere Helfer im Einsatz. Zur Bergung und Räumung der Unfallstelle war ein Kranfahrzeug erforderlich. Die A 8 blieb während der Unfallaufnahme und der Bergung etwa vier Stunden lang gesperrt.