An der Anschlussstelle Einöd werden auf der Autobahn 8 am Wochenende Fahrbahnschäden behoben. Die Autobahn GmbH lässt dort die A 8 daher von Freitagabend, 19. März, 18.30 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 21. März, 13 Uhr, in Fahrtrichtung Neunkirchen voll sperren. Der Verkehr aus Richtung Zweibrücken wird während der Bauzeit an der Ausfahrt Einöd von der A 8 abgeleitet und über die Homburger Straße (B 423) über Schwarzenacker und Schwarzenbach bis zur Ampelkreuzung am Homburger Forum geführt, von wo aus es über die Zweibrücker Straße (L 222) und Limbach (Auf der Windschnorr/L 119) zur Limbacher Auffahrt zurück auf die Autobahn 8 geht. Obwohl an einem Wochenende gearbeitet wird, schließt die Autobahn GmbH Verkehrsstörungen auf der Umleitungsstrecke nicht aus.