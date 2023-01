Die A8 bei Zweibrücken wird am ersten Februarwochenende kurz vor der Grenze zum Saarland komplett gesperrt. Wie im März 2022 drohen vor allem am Samstag lange Staus.

Zwischen den Anschlussstellen Zweibrücken-Ernstweiler und Einöd wird seit fast zwei Jahren die Brücke über den Hornbach erneuert. Am ersten Februarwochenende wird eine Stahlkonstruktion für die neue Brücke eingesetzt. Dafür wird die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen am Samstag, 4. Februar, ab 5 Uhr. Sie sollen spätestens Montag, 6. Februar, 5 Uhr, abgeschlossen sein. Das teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten waren zunächst für Mitte Dezember geplant, wurden dann aber verschoben.

Die Brücke besteht eigentlich aus zwei Brücken, in jede Fahrtrichtung eine mit jeweils zwei Fahrspuren. Begonnen wurde mit der Brücke Richtung Saarland, nun ist die Richtung Pirmasens an der Reihe. Wenn die Unterkonstruktion eingesetzt ist, kann die eigentliche Fahrbahn gebaut werden. Bis Mitte 2023 fahren die Autos einspurig an der Baustelle vorbei, und zwar in beide Richtungen auf der Fahrbahn Richtung Saarland.

Wenn die Autobahn Anfang Februar voll gesperrt ist, wird der Verkehr durch Zweibrücken umgeleitet. Wer aus Richtung Pirmasens kommt, muss Zweibrücken-Ernstweiler abfahren und durch Ernstweiler und Einöd fahren. Wer aus Richtung Saarland kommt, fährt ebenfalls Zweibrücken-Ernstweiler ab, fährt parallel zum Hornbach über die Straße Unterer Hornbachstaden zum Kino-Kreisel und auf der Gottlieb-Daimler-Straße parallel zur Autobahn in den Kreisel an der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Mitte.

Die Autofahrer sollten sich vor allem am Samstagmorgen und am Samstagmittag auf Staus einstellen. Als vor knapp einem Jahr die Stahlkonstruktion für die Brücke Richtung Saarland eingesetzt wurde, war die Autobahn auch für ein Wochenende gesperrt. An dem Samstag waren die wichtigsten Straßen von Zweibrücken Richtung Saarland für Stunden dicht. Die Autos standen auf der Autobahn vor der Abfahrt Ernstweiler, auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Gottlieb-Daimler-Straße vom Bahnhof Richtung Kino-Kreisel und weiter Richtung Ernstweiler, auf der Dinglerstraße ab dem Tadano-Gelände Richtung Ernstweiler und von Bubenhausen Richtung Kino-Kreisel. In die Gegenrichtung staute sich der Verkehr ab der Abfahrt Ernstweiler auf dem Unteren Hornbachstaden.

Wer ins Saarland fährt und den Stau vermeiden möchte, der hat nur die Möglichkeit, Ernstweiler weit zu umfahren und einen Umweg von fünf oder zehn Kilometern über Wattweiler oder Kirrberg in Kauf zu nehmen.