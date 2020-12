Für Mittwoch, 16. Dezember, wurden ab 7 Uhr morgens Reparaturarbeiten an einer Brücke der Autobahn 8 zwischen Neunkirchen-City und Neunkirchen-Oberstadt in Fahrtrichtung Zweibrücken kurzfristig angesetzt. Von den Straßenschäden soll eine erhebliche Verkehrsgefahr ausgehen. Bis Donnerstagmorgen, 17. Dezember, 6 Uhr, wird der Verkehr einspurig auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt.