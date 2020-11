In Höhe Homburg-Einöd hat ein unbekanntes Fahrzeug am Donnerstag, 19. November, gegen 14 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen, mehrere Spanngurte verloren. Wie die Polizei meldet, rollte ein Sattelzug über die Gurte, wobei ein Reifen beschädigt wurden. Die Homburger Polizei bittet den Verlierer der Spanngurte und andere Zeugen, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.