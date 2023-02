Am Wochenende lässt die deutsche Autobahn GmbH mit ersten Vorbereitungsarbeiten für den Abriss und Neubau der Landertalbrücke auf der A8 nördlich des Neunkircher Kreuzes beginnen. Um eine mobile Schutzwand bauen zu können, wird die A8 in Richtung Neunkirchen zwischen den Ausfahrten Neunkirchen-Kohlhof und Wellesweiler ab Freitagabend, 10. Februar, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 13. Februar, 5 Uhr, voll gesperrt. Während der regionale Verkehr nach Wellesweiler und Neunkirchen am Wochenende über die A8-Ausfahrt Wellesweiler geführt wird, wird der überregionale Verkehr in Richtung Neunkirchen/Luxemburg bereits in Kohlhof von der Autobahn abgeleitet, dort auf der Limbacher- und Zweibrücker Straße (L114) durch Furpach bis zur A8-Auffahrt Neunkirchen-Oberstadt geleitet. Überregionale Verkehrsteilnehmer werden ausdrücklich gebeten, die Umleitungsbeschilderung ab Kohlhof zu beachten und der Strecke über Furpach zu folgen. Die Autobahn GmbH geht davon aus, dass am Wochenende „Verkehrsstörungen nicht vermeidbar“ seien. Behinderungen auf der Umleitungsstrecke seien einzukalkulieren. Spielt das Wetter mit, soll am darauffolgenden Wochenende in Gegenrichtung gen Zweibrücken/Pirmasens die entsprechenden Bauarbeiten folgen. Ebenfalls unter Vollsperrung.