Der saarländische Landesbetrieb für Straßenbau warnt vor Behinderungen, wenn am Samstag, 21. November, die Autobahn 623 bei Sulzbach in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt wird. Wie es hieß, müsse dort eine Brücke kurzfristig instand gesetzt werden. Die Vollsperrung beginnt am Samstagmorgen, 8 Uhr, und dauert bis maximal zum darauffolgenden Sonntag, 17 Uhr. Der Verkehr wird in Sulzbach von der A 623 geleitet und zur Auffahrt Dudweiler geführt. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, drohende Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und etwas mehr Fahrzeit einzuplanen.