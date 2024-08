Am Sonntagnachmittag ist die linke Spur der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Anschlussstelle St. Ingbert-Rohrbach in beiden Fahrtrichtungen für eine Stunde lang gesperrt worden. Der Bewuchs des Mittelstreifens hat in Fahrtrichtung Saarbrücken gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirkel rückten aus und löschten das Grün, das auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmeter Feuer gefangen hatte. Danach bewässerten die Feuerwehrleute den betroffenen Bereich. Warum der Mittelstreifenbewuchs in Flammen stand, ist noch nicht geklärt. Es könnte auch an der großen Hitze gelegen haben. Die Feuerwehr war eine Dreiviertelstunde lang im Einsatz.