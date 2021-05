Auf der A6 zwischen der Ausfahrt Homburg und dem Neunkircher Kreuz hat sich am frühen Freitagnachmittag, 7. Mai, gegen 12.40 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Die Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken ist seither voll gesperrt; Fahrzeuge werden an der Anschlussstelle Homburg von der A6 abgeleitet. Im Homburger Stadtgebiet kommt es zu erheblichem Verkehrsaufkommen. Laut Polizei könnte die Vollsperrung noch bis etwa 17 Uhr andauern. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein Lastwagen am Mittag auf der Autobahn eine Fußgängerin überfahren und tödlich verletzt haben.