Vor allem im Berufsverkehr muss in den nächsten Wochen mit Behinderungen gerechnet werden, wenn die deutsche Autobahn GmbH im Saarland ab Mittwoch, 23. Februar, auf der A6 die Bischmisheimer Talbrücke zwischen den Ausfahrten Fechingen und St. Ingbert-West instandsetzen lässt. Bis zum 31. Mai steht auf der Brücke nur ein einziger Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim zur Verfügung. In Richtung Saarbrücken sind zwei eingeengte Fahrstreifen nutzbar.