Die A6 wird am Samstag ab 17 Uhr zwischen der Abfahrt Homburg und dem Neunkircher Kreuz voll gesperrt. Laut Autobahn GmbH wird eine neue Schilderbrücke über der Autobahn montiert, dieses Bauvorhaben geht nur unter Vollsperrung der Autobahn. Der Verkehr aus Richtung Saarbrücken und Neunkirchen wird über die A8 zur Abfahrt Limbach, dann über die L119 nach Homburg und dann über die B423 hin zur Anschlussstelle Homburg umgeleitet. Aus Richtung Zweibrücken verläuft die Ausweichroute über die Abfahrt Einöd, durch Schwarzenacker in Richtung Homburg hin zur Anschlussstelle Homburg. Aus Kaiserslautern kommend wird über die B423 auf die L119 umgeleitet, von dort geht es zur Autobahnauffahrt Limbach. Die Autobahn GmbH weist Autofahrer darauf hin, zusätzliche Fahrtzeit einzuplanen. Die Vollsperrung soll am späten Sonntagnachmittag aufgehoben werden.