Geduld brauchten Autofahrer am Neujahrstag auf der A6 zwischen St. Ingbert und Saarbrücken, wo kurz vor der Abfahrt Güdingen in einem Hagelschauer zwei Autos zusammengestoßen sind und dann in die Leitplanken prallten. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A6 eine Stunde voll gesperrt. Autofahrer hatten keine Chance, vor dem Stau abzufahren und mussten im Stau ausharren. Laut Polizei wurde bei dem Unfall ein Autofahrer schwer verletzt. Ein Alkoholtest wurde veranlasst. Durch den Unfall kam es zu einem Kilometer langen Stau.