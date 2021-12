Wer sich Homburg auf der Autobahn 6 aus Richtung Mannheim nähert, soll ab Mittwoch, 8. Dezember, wieder an der Ausfahrt Homburg abfahren können. Die Ausfahrt in Fahrtrichtung Neunkircher Kreuz war in den vergangenen Monaten wegen der Großbaustelle am A6-Anschluss gesperrt. Wie die Autobahn GmbH meldet, bleibt dort am 8. Dezember die Richtungsfahrbahn Saarbrücken einen Tag lang auf nur eine Fahrspur beschränkt. Deshalb müsse man an diesem Tag mit Behinderungen rechnen. Auf den Umleitungsstrecken werden derweil die Behelfsampeln abgebaut. Nur die Ampel auf der Kaiserstraße am Beeder Zollbahnhof (Einmündung nach Kirkel-Altstadt) bleibt in Betrieb.