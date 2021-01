Auf der Autobahn 6, im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Homburg, sind Fahrbahnschäden aufgetreten. Diese müssen nach Angaben der neuen Autobahn-Betriebsgesellschaft dringend behoben werden. Aus diesem Grund wird die A6 ab Freitag, 29. Januar, ab 18 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt. Während der Bauzeit wird der Verkehr an der Abfahrt Homburg auf die B 423 in Richtung Homburg abgeleitet. Von dort aus führt die Umleitung weiter bis nach Limbach zur A 8. Die Bauarbeiten und damit auch die Sperrung sollen bis Montagmorgen, 1. Februar, 5 Uhr, andauern. Verkehrsstörungen sind nicht auszuschließen. Autofahrer sollten auf die Verkehrsmeldungen im Rundfunk achten.