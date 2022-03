Die A6 ist am Sonntag zwischen der Anschlussstelle Homburg und dem Neunkircher Kreuz voll gesperrt. Grund ist, dass eine Schilderbrücke oberhalb der Autobahn montiert wird. Die Umleitung aus Richtung Saarbrücken wird über die Anschlussstelle Limbach, durch den Ort in Richtung Homburg und von dort entlang der Bexbacher Straße zur Autobahnauffahrt umgeleitet. Gleiches gilt für Autofahrer aus Richtung Neunkirchen. Für die Route Kaiserslautern nach Saarbrücken gilt die gleiche Umleitung, nur in umgekehrter Richtung. Autofahrer, die von Zweibrücken kommend nach Kaiserslautern fahren wollen, werden durch Einöd, Schwarzenacker und Homburg hin zur A6 geführt. Die Autobahn GmbH weist darauf hin, sich auf mögliche Staus vorzubereiten.