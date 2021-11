98 weitere Covid-19-Fälle haben sich bis Mittwochmorgen in der Südwestpfalz bestätigt.

Im Kindergarten in Kleinsteinhausen und im katholischen Kindergarten in Contwig wurde je ein Kind positiv auf Sars-Cov-2 getestet, außerdem im Kindergarten in Obersimten. Im Kindergarten Zauberwald in Hinterweidenthal war entgegen der gestrigen Meldung kein Kind, sondern eine Mitarbeitende positiv getestet worden. Mehrere Schulen im östlichen Teil der Südwestpfalz sind betroffen: An der Robert Schumann Grundschule in Pirmasens erhielt ein Schüler ein positives Testergebnis. An der Grundschule Ruhbank, der Realschule plus in Dahn und dem Immanuel Kant Gymnasium in Pirmasens ist jeweils eine Schülerin betroffen. Auch ein Todesfall ist zu beklagen: Ein Mann im Alter zwischen 70 und 75 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland verstarb zweifach geimpft mit einer Sars-Cov-2 Infektion.

Unter den 98 neuen Fällen sind 16 Personen aus Zweibrücken, zehn aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, sechs aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und 14 aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Die übrigen neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (23) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (10), Hauenstein (4), Rodalben (11) und Waldfischbach-Burgalben (4). Die Inzidenz liegt bei 234 im Landkreis, 179 in Zweibrücken und 159 in Pirmasens, der Hospitalisierungsinzidenz in der Westpfalz bei 3,3, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 5,99 Prozent. Damit liegt dieser Wert nur noch äußerst knapp vor den sechs Prozent, bei denen die nächste Warnstufe erreicht wird. Die gilt allerdings ab Montag sowieso für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz.