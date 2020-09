Eine 94-jährige Frau wurde am Samstag Opfer eines Diebstahls. Als sie zwischen 9.30 und 10.30 Uhr am Bahnhof in den Bus der Linie R7 zum ZOB einstieg, halfen ihr nach Angaben der Polizei zwei etwa 20-jährige Frauen und reichten ihr den Rollator in den Bus. Am Rollator hing die Handtasche der 94-Jährigen, in der sie ihren Geldbeutel verstaut hatte. Das Fehlen der Geldbörse fiel ihr erst auf, als sie kurz darauf in einem Geschäft ihren Einkauf bezahlen wollte. Die Polizei gibt den Schaden mit 250 Euro an.