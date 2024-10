Der Oberliga-Absteiger aus der Westpfalz war den jungen Nieder-Olmern vor allem in einer Hinsicht ganz klar überlegen.

Die Basketballer der VT Zweibrücken bleiben in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz in der Erfolgsspur: Mit einer souveränen Leistung gewann die VTZ bei der zweiten Mannschaft der DJK Nieder-Olm mit 92:51 (9:21, 22:46, 38:78) auch ihr viertes Saisonspiel und ist Tabellenerster.

Die Zweibrücker Basketballmannschaft ging ihr Auswärtsspiel in Nieder-Olm am Samstag konzentriert an, zeigte von Beginn an körperliche Präsenz. Das junge Team aus Nieder-Olm war in den Zweikämpfen oft unterlegen, sodass das erste Viertel klar mit 21:9 an die VTZ ging. „Wir haben nach der frühen Führung weiter konzentriert gespielt, sehr sicher in den eigenen Reihen kombiniert und kamen nach gegnerischen Ballverlusten sehr oft mit schnellen Konterattacken zu Korberfolgen“, sagte Zweibrückens Spielertrainer Aykut Bozdemir nach Spielschluss sehr zufrieden.

Als nächstes steht ein Pokalspiel an

Nach der bereits klaren 46:22-Halbzeitführung agierte das Gästeteam auch nach der Pause weiter überlegen, baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Mit 40 Punkten Differenz (78:38) ging es dann ins Schlussviertel, in dem die VTZ-Basketballer in der Konzentration ein wenig nachließen und dieses Viertel „nur“ mit 14:13 gewannen. „Unterm Strich war es eine gute Leistung meiner Mannschaft“, lobte der Coach seine Spieler, „jeder hat sich die Punkteliste eingetragen.“

Durch den deutlichen Auswärtserfolg liegt der Oberliga-Absteiger aus Zweibrücken nun mit acht Punkten an der Tabellenspitze der Landesliga, gefolgt von der punktgleichen Mannschaft der BBC Fastbreakers Rockenhausen. Am kommenden Wochenende ist in der Liga Pause, weil Pokalspiele anstehen. Die VTZ tritt dabei am Samstag (19.15 Uhr) bei der TSG Maxdorf an.

So spielten sie