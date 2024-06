Eine unbekannte Frau mittleren Alters hat am Donnerstagmittag gegen 13.15 Uhr eine 92-Jährige inmitten ihrer Wohnung im Homburger Stadtteil Reiskirchen ausgeraubt. Laut Polizeibericht klingelte die Frau an der Haustüre unter dem Vorwand, Durst zu haben und ein Glas Wasser trinken zu wollen. Die Seniorin ließ die unbekannte Frau eintreten, in der Wohnung schlug diese dann zu. In Anwesenheit der Seniorin durchsuchte sie sämtliche Schubladen und Schränke nach Bargeld und Schmuck, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Nach erfolgloser Suche versuchte die Täterin dann sogar, gewaltsam die Ringe von den Fingern der Seniorin zu ziehen. Die 92-Jährige konnte das durch Wegdrücken der Täterin verhindern, wurde aber leicht verletzt.

Die Polizei beschreibt die unbekannte Frau wie folgt: südländisches Aussehen, etwa 50 Jahre alt, 1,55 Meter groß. Die Statur war korpulent, ihre schwarzen Haare trug die Unbekannte halb-lang. Die Unbekannte sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war die Frau mit einem blauen T-Shirt und einer dunkelblauen Hose mit weißen Punkten. Die Homburger Polizei sucht Zeugen, die die Unbekannte zur Tatzeit im Bereich Homburg-Reiskirchen gesehen haben. Zeugenaussagen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06841 1060 entgegen.