Mitarbeiter des Kinderschutzbundes staunten nicht schlecht über einen kuriosen und vor allem wertvollen Fund in einem gespendeten Kleidungsstück: 9000 Euro in großen Scheinen fanden die Helfer in der Kleiderspende, die am Samstag in die Maxstraße 19 gebracht wurde. Ein älterer Herr mit grauem Haar hatte das Kleidungsstück mit dem darin befindlichen Geld abgegeben. Genauere Angaben konnten die Kinderschutzbund-Mitarbeiter nicht machen. Laut Stadt sind sie sich aber sicher, dass sie den Mann sofort wiedererkennen würden. Das Geld fiel den Helfern erst bei einer wiederholten und eigentlich unüblichen Prüfung des Kleidungsstücks auf und wurde umgehend dem Zweibrücker Ordnungsamt übergeben. Laut Stadt wurden die 9000 Euro inzwischen sicher auf ein Verwahrbuch der Verwaltung eingezahlt und warten dort auf ihren Besitzer.