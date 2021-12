Der Besitzer der 9000 Euro in bar, die mutmaßlich versehentlich in einer Kleiderspende beim Kinderschutzbund abgegeben wurden, ist noch nicht gefunden. Laut Stadtpressesprecher Jens John hat sich bislang niemand beim Ordnungsamt gemeldet. Mitarbeiter des Kinderschutzbundes fanden die 9000 Euro in großen Scheinen in einer Kleiderspende, die ein älterer Mann mit grauem Haar am Samstag, 13. November, gebracht hatte. Die Kinderschutzbund-Mitarbeiter konnten sich an mehr Details bezüglich des Aussehens nicht erinnern. Laut Stadt sind sie sich aber sicher, dass sie den Mann wiedererkennen würden. Das Geld, das auf ein Verwahrbuch eingezahlt wurde, wird laut John als Fundsache behandelt und ein halbes Jahr aufbewahrt. „Wenn sich bis dahin niemand gemeldet hat, geht das Geld an den Finder.“ In diesem Fall sei das der Kinderschutzbund, der dann die 9000 Euro bekäme.