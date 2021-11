Der Mann, der dem Kinderschutzbund wohl versehentlich 9000 Euro Bargeld in einem gespendeten Kleidungsstück übergeben hat, ist noch nicht gefunden. Das teilte auf Anfrage Stadtpressesprecher Jens John mit. Bisher habe sich niemand gemeldet. Mitarbeiter des Kinderschutzbundes fanden die 9000 Euro in großen Scheinen in einer Kleiderspende. Gebracht hatte diese am Samstag ein älterer Mann mit grauem Haar. Die Kinderschutzbund-Mitarbeiter konnten sich an mehr Details nicht erinnern. Laut Stadt sind sie sich aber sicher, dass sie den Mann sofort wiedererkennen würden. Das Geld wurde auf ein Verwahrbuch der Stadt eingezahlt und wartet dort nach wie vor auf seinen Besitzer.