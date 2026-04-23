Der Revisionsprozess rund um den tödlichen Unfall am Braunsberg weckt teils traumatische Erinnerungen bei den Beteiligten. Auch nach über zwei Jahren leiden sie an den Folgen.

Wann wird beim Auffahren auf die Autobahn geblinkt? Hält man vorne, wenn kein Platz zum Einfädeln ist? In Weselberg wurde geprüft, wie korrekt sich Autofahrer verhalten.

Die Zweibrücker Canadaschule braucht mehr Platz. Eine Studie zeigt sechs mögliche Lösungen auf. Doch jede Variante bringt Probleme mit sich – und jede kostet Zeit und Geld.

Nach dem Pfingsthochwasser setzt das Forstamt Westrich im Felsalbtal auf Wasserrückhalt. Wege, Mulden und Rohre sollen die Fluten künftig bremsen.

Dieter Conzelmann ist seit 1955 Teil des Kammerorchesters Zweibrücken. Das letzte lebende Gründungsmitglied spielt mit 90 Jahren immer noch die erste Geige.

Atemtest mit über 2,7 Promille, Sturz, Handfesseln: Ein Einsatz auf dem Zweibrücker Friedhof eskaliert – und wird zum Fall für die Justiz.

Mit ihrem Bikers-Day eröffnen die Saar-Pfalz Stromer am Wochenende die Motorradsaison in Zweibrücken. Zwei Tage Spaß, Motorradleidenschaft und Livemusik sind angesagt.

Pirmasens hat seine Position unter deutschen Firmenstandorten minimal verbessert. Im Kreis fallen zwei Orte mit kräftigem Plus im Ranking auf, Zweibrücken ist abgesackt.

Das Interesse an Münzen als Wertanlage hat zugenommen, erzählt Wilfried Klug, der Vorsitzende der Münzfreunde Pirmasens. Auf der Fachmesse gibt es Tipps.

Gute Nachrichten für den Fußball auf der Husterhöhe: Der Bund unterstützt die Umwandlung des Hartplatzes des MTV 1873 Pirmasens in einen Kunstrasenplatz.

Ausgehtipps für die Südwestpfalz: Biker-Festival mit acht Bands in Zweibrücken. Zwei angesagte Post-Metal-Gruppen in Neunkirchen. Das Kultur- und Ausgehprogramm kann sich sehen lassen.

Noch ist die Pirmasenser Bürgerstiftung im Aufbau. Mit Spenden von mehr als 70.000 Euro hat sie im ersten Jahr aber schon viele Pirmasenser Projekte unterstützt.

Die Ortsmitte Thaleischweiler-Fröschens erhält bis Ende Juni ein neues Gesicht. Der Platz an Bahnhof-, Haupt- und Höheinöder Straße soll einen Treffpunktcharakter erhalten.